Sobre la noche de este lunes 11 de agosto trasladaron el cuerpo sin vida de Miguel Uribe Turbay al Congreso de la República. Allí, fue trasladado por una guardia de la Policía, que trasladó el ataúd del senador fallecido, luego de sufrir un atentado armado el 7 de junio.

(Lea también: Gobierno Petro toma decisión por asesinato de Miguel Uribe y decreta duelo nacional)

Al Capitolio llegaron varias figuras de la política nacional y los familiares del precandidato presidencial. Precisamente, quien recibió el féretro fue la familia de Uribe Turbay: María Claudia Tarazona (esposa) y sus hijas.

Lee También

Precisamente, en la instalación de la cámara ardiente, Tarazona se quebró en un punto y lloró desconsolada sobre el ataúd de su esposo. En este, rezó durante unos minutos y se levantó con los ojos aguados.

La viuda del precandidato presidencial se abrazó con sus hijas, luego de levantarse del féretro. Luego, abrazó a su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien también se encontraba sobre el ataúd.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

El ataúd de Miguel Uribe entró en cámara ardiente en el Congreso de manera oficial este 11 de agosto, luego de los actos protocolarios que se llevaron a cabo allí. El Capitolio abrirá sus puertas a quienes deseen visitar el ataúd a partir del martes 12 de agosto, sobre las 8:30 de la mañana, y reposará allí hasta el día siguiente, para luego ser trasladado a la Catedral Primada de Bogotá, donde se llevará a cabo el funeral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.