A las 5:19 de la tarde de este lunes, un coche fúnebre salió de la Fundación Santa Fe transportando los restos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuya vida fue truncada tras un atentado en un evento político en el barrio Modelia de Bogotá.

Bajo un estricto esquema de seguridad, el vehículo se dirigió a la Funeraria Gaviria, donde se hicieron los arreglos finales del cuerpo antes de su traslado al Capitolio Nacional.

Esta noche, sobre las 9:00 p. m., las primeras imágenes del féretro en el Salón Elíptico del Congreso, donde se instaló la cámara ardiente, conmovieron a un país que despide a una de las figuras más destacadas del Centro Democrático.

Último adiós a Miguel Uribe Turbay: primeras imágenes del féretro

La llegada del féretro al Capitolio marcó el inicio de tres días de homenajes póstumos organizados por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Féretro de Miguel Uribe / Pulzo

La ceremonia, instalada a las 3:00 p.m., abrió sus puertas inicialmente para familiares, amigos y congresistas, quienes se reunieron en un ambiente de profundo respeto y dolor para rendir tributo al senador.

María Claudia Tarazona, esposa del congresista, recibió el féretro en la entrada del Capitolio y junto a sus hijas lo escoltó hasta su llegada al Salón Elíptico.

Féretro de Miguel Uribe / Pulzo

Féretro de Miguel Uribe / Youtube Noticias Caracol

Cámara ardiente de Miguel Uribe en el Capitolio Nacional

El Congreso de la República será el epicentro de los actos en memoria de Uribe Turbay hasta el miércoles 13 de agosto. Según el cronograma oficial, el martes 12 de agosto, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., la cámara ardiente estará abierta al público, con ingreso coordinado por la seguridad del Congreso a través de la Plaza de Bolívar. El miércoles 13, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo un homenaje exclusivo para familiares y congresistas, seguido del traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia.

A las 12:00 del mediodía del miércoles, el cardenal primado de Colombia, José Luis Rueda Aparicio, oficiará una misa de exequias en la Catedral Primada.

Posteriormente, los restos de Uribe Turbay serán llevados al Cementerio Central de Bogotá, donde se hará el entierro en un acto que cerrará esta dolorosa despedida.

