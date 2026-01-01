La tensión entre Colombia y Estados Unidos se mantiene latente, pues aunque ha bajado en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro no desaprovecha oportunidad para lanzarle pullas a Donald Trump, ya que está en una línea ideológica muy diferente y desde Estados Unidos incluso han amenazado al mandatario colombiano.

Este jueves, primero de enero, Petro no desaprovechó para tirarle otra pulla al presidente norteamericano, en medio del anuncio de la noticia de una incautación a una embarcación que estaba llena de droga.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario escribió que se logró incautar más de cuatro toneladas de droga, pero enfatizando en que para poder conseguirlo no hubo ni un solo muerto, haciendo referencia a los ataques de Estados Unidos en Sudamérica, más específicamente en las fronteras de Venezuela.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro:

Aquí iban 10 millones de dosis de cocaína a los países consumidores. Cuatro toneladas de cocaína que la fuerza naval y aérea incautaron sin un solo muerto, cerca a Cartagena. pic.twitter.com/TwBooJsRRo — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2026

Y es que vale recordar que en ese plan de atacar el narcotráfico, el presidente estadounidense ordenó detener a lanchas y embarcaciones que presuntamente llevan droga, pero el problema es que las ataca directamente con bombas, por lo que los ocupantes mueren de inmediato.

Es más, ya van más de 100 personas muertas por ataques perpetuados por Estados Unidos, por lo que organizaciones de derechos humanos y los mismos gobiernos sudamericanos aseguran que esto no se debería permitir porque no hay derecho al proceso justo, a la defensa propia y que incluso se está atacando a la soberanía de cada país.

Sin embargo, desde Estados Unidos no piensan parar con estos ataques, sino que al contrario cada vez se mete más en las regiones, destacando que Donald Trump anunció hace unos días que completó el primer ataque terrestre en Venezuela, sin ahondar en muchos detalles al respecto.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

