En la madrugada de este jueves primero de enero de 2026, en plena celebración de año nuevo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 2.7 con epicentro en La Merced (Caldas).

Según el SGC, el sismo se originó a una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que fue perceptible y, de acuerdo con usuarios en redes sociales, se sintió en Medellín.

“Lo sentimos en Medellín suave, constante y largo”, comentó una internauta en la publicación de la entidad, la cual aseguró que el evento sísmico tuvo lugar hacia las 2:49 a. m. y no ocasionó mayores efectos o daños materiales, debido a su baja intensidad.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos pueden reportar un temblor al Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico del país. El reporte ciudadano es clave para conocer dónde y cómo se sintió el movimiento telúrico, especialmente cuando se trata de sismos de baja magnitud.

El reporte se realiza a través del formulario de la plataforma Sismo Sentido habilitada por el SGC, donde las personas deben indicar si sintieron el temblor, la ciudad o municipio, el lugar exacto en el que se encontraban y los efectos percibidos, como vibraciones, ruidos o movimiento de objetos. No es necesario conocer la magnitud del sismo para enviar la información.

También es posible reportar el evento por medio de las redes sociales oficiales del Servicio Geológico Colombiano, siguiendo las instrucciones que la entidad publica tras cada sismo relevante.

Estos reportes ciudadanos permiten complementar los datos técnicos registrados por las estaciones sísmicas y ayudan a las autoridades a evaluar posibles afectaciones y a tomar decisiones oportunas en caso de emergencias.

El SGC recuerda que reportar un temblor no reemplaza una llamada de emergencia. Si se presentan daños estructurales, personas lesionadas o situaciones de riesgo, se debe contactar de inmediato a los organismos de socorro locales.

