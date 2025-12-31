En un corredor vial clave del suroriente del Tolima, las autoridades activaron medidas de emergencia luego de que fuera detectado un objeto sospechoso en el kilómetro 2 de la vía San Luis–Guamo. Como medida preventiva, el tránsito fue suspendido mientras unidades antiexplosivos de la Policía Nacional adelantan la verificación técnica.

Según informó Blu Radio, al lugar se desplazaron unidades especializadas del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, encargadas de inspeccionar el objeto y establecer si representa un riesgo para la población o para quienes transitan por este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad en la región.

De manera preventiva, las autoridades acordonaron la zona y recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, con el fin de evitar congestiones y garantizar la seguridad de los usuarios. También se pidió a la comunidad abstenerse de acercarse al área mientras se completa el procedimiento técnico.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales. Los organismos de seguridad indicaron que una vez finalice la inspección y se descarte cualquier amenaza, se informará sobre la reapertura de la vía y las conclusiones del operativo.

Noticia en desarrollo…

