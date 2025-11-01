Falabella prendió alarmas en Bogotá este sábado primero de noviembre en tres de sus sedes, esto por la aparición de unos petardos que pudieron ocasionar una emergencia muy grave. Frente a la situación, la empresa detalló, a través de un comunicado, que los explosivos fueron hallados en sus locales de los siguientes centros comerciales: La Felicidad (Multiplaza, en la av. Boyacá con calle 17a), Titán Plaza (Calle 80 con avenida Boyacá), y Centro Mayor (cll. 38A sur con carrera 34d).

“Tan pronto conocimos la situación, se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas; han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, agregó Falabella.

La compañía detalló que los petardos eran de bajo alcance y se encontraron durante la noche de este viernes 31 de octubre y sábado primero de noviembre. Una vez se presentó la situación, se evacuaron a los empleados y cerraron temporalmente las tiendas para preservar la seguridad de los miembros de la nómina, así como de los clientes.

En horas de la tarde, Falabella anunció que la emergencia cesó y reabrieron las sedes, que operan con normalidad. Ciudadanos evidenciaron el percance y mostraron en redes la presencia del grupo de antiexplosivos de la Policía, luego de que la empresa activara los protocolos de emergencia para descartar cualquier emergencia que comprometiera la vida de las personas.

Las autoridades siguen investigando para determinar quiénes fueron los responsables de colocar los petardos que ocasionaron pánico durante horas. Tampoco se ha esclarecido si fue una amenaza o se trató de una broma de mal gusto que pudo provocar una tragedia.

