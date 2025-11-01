La Universidad de los Andes se pronunció este sábado sobre la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, alumno del programa de Ingeniería de Sistemas, quien falleció en hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

(Vea también: Jorge Colmenares reaccionó por caso similar al de su hermano Luis Andrés: “Nudo en el pecho”)

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución expresó su tristeza por lo ocurrido y ofreció su acompañamiento a los allegados del joven.

Los Andes activó sus protocolos de acompañamiento y atención

La institución señaló que ya activó sus protocolos de acompañamiento para brindar apoyo psicológico y emocional a la familia, los compañeros y profesores del estudiante.

“Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”, agregó la institución.

Universidad de los Andes ofreció colaboración con las autoridades

Finalmente, la universidad reiteró su disposición para colaborar con las autoridades que adelantan la investigación, y confió en que las instituciones competentes logren esclarecer las circunstancias de la muerte del joven.

(Vea también: Muerte de estudiante de los Andes revive fantasma de caso Colmenares: tantas similitudes asustan)

“Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, puntualizó el comunicado.

El caso, hay que anotar, ha despertado conmoción entre la comunidad universitaria y en la opinión pública, debido a las similitudes con el de Luis Andrés Colmenares, ocurrido hace 15 años, también en una noche de Halloween y en circunstancias aún debatidas.

Este es el comunicado de la universidad:

Comunicado de la Universidad de los Andes Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación.… pic.twitter.com/wAdjp26qJs — Uniandes (@Uniandes) November 1, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.