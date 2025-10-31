Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 31 de octubre en la avenida José Celestino Mutis (calle 63 con carrera 98), en el occidente de Bogotá, dejó como saldo dos motociclistas muertos.

El siniestro se registró hacia las 6:00 a.m., cuando muchos ciudadanos se desplazaban a sus lugares de trabajo, y generó el cierre total de la vía en ambos sentidos durante varias horas, provocando una fuerte congestión vehicular en la zona del barrio Álamos.

Este video muestra el momento del choque fatal:

Las autoridades de tránsito y criminalística llegaron al lugar para realizar las investigaciones y esclarecer las causas del choque, mientras regulaban el flujo vehicular afectado.

El portal Alerta Bogotá detalló que las dos motos impactadas por el carro eran de placas MQI85H y UQZ61E. Sobre la primera no hay datos del conductor fallecido y de la segunda se supo que era manejada por Viviana Suárez, una mujer que falleció en el acto.

Suárez iba en la moto con su pareja, identificado solamente como Carlos, quien fue remitido a un centro médico. La mujer, de unos 35 años, se dirigía a su trabajo en el momento del accidente.

Juan David Montoya, allegado a las víctimas, relató a diversos medios de comunicación que Suárez era una mujer alegre, muy cercana a su familia y madre de un niño pequeño.

El accidente ha generado conmoción entre los habitantes y reaviva la preocupación por la alta accidentalidad de motociclistas en el país, que en 2025 promedia 14 muertes diarias.

