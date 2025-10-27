Un inesperado accidente en Mosquera, Cundinamarca, se robó la atención en redes este fin de semana, luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que una joven que se desplazaba en una patineta eléctrica fue derribada por culpa de unos perros juguetones.

Los hechos ocurrieron el sábado 25 de octubre, sobre las 11:10 de la mañana, en una vía del municipio. En el video se observa cómo la joven avanzaba tranquilamente por la calle, cuando de repente cinco perros cruzaron corriendo frente a ella, aparentemente jugando entre sí, sin percatarse del vehículo eléctrico que se acercaba.

La mujer, que se movilizaba a una velocidad considerable, intentó esquivarlos, pero chocó con uno de los animales, perdió el control de la patineta y terminó cayendo al suelo.

Acá, las imágenes de lo sucedido:

¿Quién tuvo la culpa? Accidente registrado el pasado 25OCT en el mpio/Mosquera (C/marca). pic.twitter.com/R4DlW6NCK6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2025

Según se observa en las imágenes, la joven no portaba casco, ni guantes, ni ningún tipo de protección, algo que varios usuarios en redes criticaron. Afortunadamente, todo parece indicar que la caída no dejó lesiones graves, aunque sí un susto importante y, seguramente, un buen rasponazo.

Luego del impacto, un hombre que circulaba por el sector ayudó a la mujer a levantarse, mientras los perros siguieron corriendo sin comprender el caos que acababan de causar.

El incidente abrió un debate entre quienes culpan a los animales y quienes creen que la joven debió ir con más precaución.

Como suele pasar en las redes, el video se convirtió en comedia y las reacciones no se hicieron esperar.

“La patineta llevaba la vía, el pitbull se comió el pare, por andar haciendo piques con los demás perros…”, “lo peor es que no paró a prestar auxilio a la víctima, siguió como si nada”, “imagínese al pitbull con su Soat vencido y huyendo de la escena del crimen”, “la banda de los firulais debe ser llevada a juicio”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Pero no todo es risa en ese episodio viral. Detrás de los memes, hay una realidad que pica: la joven no portaba casco ni guantes, elementos básicos para cualquiera que se atreva a subirse a una patineta eléctrica en calles colombianas, donde un bache es más común que un semáforo en verde.

