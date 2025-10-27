El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió una investigación contra dos médicas internas de pregrado del Hospital General número 2 de Irapuato, Guanajuato, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se burlan de una paciente.
En la grabación, que se viralizó en TikTok y X, se escucha a una mujer gritar de dolor mientras las jóvenes se ríen, utilizan filtros de payaso y parodian sus quejas, sin mostrar su rostro ni contar con su consentimiento.
Este es el video de las médicas en México:
👩⚕️Dos médicas internas del Hospital General No. 2 del IMSS en Irapuato, Guanajuato, se grabaron usando filtros de payasas🤡 mientras reían y se burlaban de los gritos de dolor🤕 de una paciente. pic.twitter.com/mI6HHVaNk4Lee También
— Azteca (@MORRIS80766176) October 26, 2025
El IMSS calificó el hecho como una falta ética grave y señaló que el comportamiento de las internas “no corresponde al código de conducta de los servidores públicos del instituto”.
La institución anunció la apertura de una investigación interna y la intervención del Comité de Ética para definir responsabilidades y posibles sanciones, ya que las médicas habrían incurrido en violaciones de derechos humanos, discriminación y agresiones psicológicas.
El caso generó una fuerte ola de indignación pública y rechazo por parte de usuarios y profesionales del sector salud, quienes denunciaron la falta de sensibilidad y respeto hacia los pacientes.
Colectivos médicos recordaron que este tipo de comportamientos dañan la confianza entre médicos y pacientes, y exigieron medidas ejemplares para evitar que se repitan.
