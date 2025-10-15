El doctor Fernando Hakim, reconocido neurocirujano colombiano, ha mantenido siempre un perfil bajo frente a los medios. Sin embargo, luego del fallecimiento del senador Miguel Uribe el pasado 11 de agosto, el médico volvió a aparecer en escena, no para hablar de sí mismo, sino para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en un sistema cada vez más exigente y, a veces, incomprendido por la ciudadanía.

Hakim, quien luchó hasta el último minuto por salvar la vida de Uribe, dejó claro que su labor está centrada en el quirófano, no en las cámaras ni en los micrófonos.

“Yo me aíslo, no doy entrevistas, pero para mí todos los pacientes son iguales”, expresó el médico, haciendo énfasis en que su trato no cambia si se trata de una figura pública o de un ciudadano anónimo. Su enfoque profesional está guiado por la ética médica, la vocación de servicio y el respeto por la vida humana, sin distinciones.

Desde entonces, el doctor Hakim ha ganado reconocimiento a nivel nacional, y su presencia en redes sociales ha crecido notablemente. A través de estas plataformas, ha aprovechado para compartir información útil relacionada con la salud cerebral y el bienestar general.

Dr. Hakim compartió claves para cuidar el cerebro

Una de sus intervenciones más destacadas recientemente tuvo lugar en la sala de su casa, donde compartió con sus seguidores cuatro hábitos esenciales para mantener un cerebro sano y funcional.

En primer lugar, destacó la importancia del ejercicio físico. “Estudios demuestran que tener masa muscular ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer“, explicó. Según Hakim, el cuerpo y el cerebro están estrechamente conectados, y cuidar uno impacta positivamente en el otro.

El segundo hábito es llevar una dieta balanceada, rica en proteínas y vegetales. “Definitivamente uno es lo que come. Comer sano es muy importante para el cerebro”, enfatizó el especialista, recordando que lo que consumimos influye directamente en nuestro rendimiento mental y emocional.

En tercer lugar, Hakim resaltó el valor de la vida social activa. “Tener amigos, reír, compartir… cuando uno se siente bien rodeado, el cerebro también lo agradece”, afirmó. Para él, la conexión humana no puede ser sustituida completamente por la virtualidad; el contacto directo sigue siendo fundamental para la salud mental.

Finalmente, mencionó la influencia positiva de tener una mascota, especialmente un perro. “Cuando uno llega a casa cansado y el perrito lo saluda, lo lame, le mueve la cola… eso causa una sensación de bienestar y libera sustancias como la oxitocina”, explicó. Esta hormona, conocida como la “hormona del amor”, no solo mejora el estado de ánimo, sino que también fortalece el sistema nervioso.

El doctor Fernando Hakim continúa su labor silenciosa, centrado en su vocación y en compartir conocimientos prácticos para mejorar la vida de las personas. Su mensaje es claro: más allá de los reflectores, la verdadera medicina está en el compromiso, el conocimiento y el amor por lo que se hace.

