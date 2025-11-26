Continúa la incertidumbre por el paradero del hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron secuestrados en la Vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca.

Según informó El Tiempo, ambos viajaban en un vehículo particular cuando un grupo armado bloqueó el paso en la vereda El Túnel, los obligó a descender y los llevó a una zona rural cercana. Desde ese momento, se desconoce su paradero y no existe alguna comunicación o exigencia por parte de los captores.

Ante la falta de noticias, en la noche de este miércoles 26 de noviembre, se llevó a cabo una velatón en Villavicencio donde el cantante de música popular envió un sentido mensaje.

Mensaje de Giovanny Ayala a los captores de su hijo

En diálogo con un periodista de Blu Radio, el artista mostró la tristeza que siente por lo que está pasando y apeló al lado humano de quienes tengan en su poder a su descendiente.

“A los captores que se pongan la mano en el corazón, estamos viviendo una difícil situación en nuestro país. Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra”, indicó el cantante.

“La solidaridad de Villavicencio hoy se ve reflejada en una oración, prender una vela para la luz del camino de mi hijo, y de Nicolás, para un pronto regreso a casa”, agregó Ayala.

#VideoBlu Giovanny Ayala, padre de Miguel Ayala, joven que se encuentra desparecido junto a Nicolás Pantoja desde hace 8 días, le envió un mensaje a los captores. En medio de una velatón, familiares y amigos clamaron por su libertad. pic.twitter.com/5F0uH9xHbS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 27, 2025

