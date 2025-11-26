La búsqueda de Miguel Ayala, hijo del reconocido artista de música popular Giovanny Ayala, mantiene en alerta a la opinión pública y al país entero. El joven, quien también ha construido su propio camino en la música y fue participante del programa ‘Yo me llamo’, desapareció el pasado 19 de noviembre en una carretera del departamento del Cauca.

Según los primeros reportes, Miguel y su ‘team manager’, identificado como Nicolás, fueron secuestrados por hombres armados que interceptaron el vehículo en el que se movilizaban. Desde entonces, la familia Ayala no ha tenido ningún tipo de comunicación con él, lo que ha incrementado la preocupación y la angustia en su entorno cercano.

Ayala, profundamente afectado por la situación, ha recurrido a la fe como su principal refugio. A través de diferentes mensajes, ha compartido que ha elevado oraciones a la Virgen y a Dios, pidiendo que los captores permitan el pronto regreso de su hijo.

“Oro por quiénes tienen a mi hijo y a Nico … Oro por sus familias!!! ¡Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!!”, aseguró.

Varios artistas del género popular se han pronunciado, entre ellos Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Jessi Uribe, quienes utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, pedir por el retorno del joven y acompañar emocionalmente a la familia en este difícil momento. La comunidad musical se ha unido en un solo clamor: que Miguel regrese sano y salvo.

Vidente se pronunció sobre el secuestro de Miguel Ayala

En medio de la incertidumbre, la reconocida vidente venezolana Alexandra decidió compartir una lectura espiritual sobre la situación del joven. En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que, según su percepción, Miguel Ayala estaría con vida y permaneciendo cerca del lugar donde fue visto por última vez.

Su mensaje llamó la atención por la claridad con la que describió ciertos detalles y por la urgencia de sus recomendaciones.

“Buenas tardes, universo. Me quiero pronunciar sobre la situación de Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala. Su hijo fue llevado a la fuerza, ya saben, por grupos paralelos. Lo importante es saber si él está con vida. Hasta este momento lo veo con vida”, expresó la vidente. Luego añadió que, según su visión, Miguel estaría “en una zona verde, boscosa, al norte, cerca del lugar donde desapareció”.

Alexandra enfatizó la importancia de mantener la calma y de buscar apoyo inmediato en instancias más altas del país. “Le doy el consejo a su papá: tomar calma. El universo dice que calma. Tratar de llegar al presidente Gustavo Petro, solamente como una fuerza de poder. Él puede ayudarle, señor Giovanny, para que su hijo sea liberado en las próximas horas”, afirmó.

La vidente advirtió que los momentos que vienen podrían ser cruciales y que, según su percepción, es necesario acudir a un mediador o figura política influyente para facilitar un diálogo que conduzca a la liberación del joven.

“Aún lo veo en el plano de la vida, pero tengo un mal presentimiento, ojalá no se dé, por eso las próximas horas son cruciales. Así que se debe buscar apoyo de un poderoso”, concluyó.

Mientras tanto, el país sigue atento a cualquier novedad, esperando que Miguel Ayala regrese pronto al seno de su familia sano y salvo.

