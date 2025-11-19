El secuestro de Miguel Ayala, hijo menor del cantante de música popular Giovanny Ayala, tiene en alerta al país. El joven artista fue interceptado en un retén ilegal en la vía Panamericana, en Cauca, mientras regresaba de una presentación. Las autoridades adelantan operativos para dar con su paradero.

¿Qué hace Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, que fue secuestrado?

Miguel Ayala es uno de los seis hijos del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala. Hermano de Valentina, Natalia, Sebastián, ‘Junio’ y Luis Ángel, Miguel creció rodeado de música, escenarios y ensayos, lo que marcó desde temprano su interés por seguir los pasos de su padre.

Aunque siempre mantuvo un perfil bajo en comparación con otros integrantes de la familia, el joven comenzó a ganar visibilidad en 2023, cuando decidió presentarse al famoso ‘reality’ musical colombiano ‘Yo me llamo’.

Con tan solo 18 años, Miguel llegó al programa con la intención de imitar a su padre, uno de los referentes más importantes de la música popular en Colombia.

Su audición se volvió viral por un detalle particular: Amparo Grisales, jurado histórica del ‘reality’, lo rechazó asegurando que “cantaba mejor que el original”, sin tener idea de que el joven frente a ella era precisamente el hijo del “original”.

Ese momento causó revuelo en redes, tanto por la sorpresa del comentario como por la reacción del público, que pedía una segunda oportunidad para el heredero del intérprete de ‘De rodillas te pido’.

A pesar de no haber sido aceptado en esa ocasión, la experiencia no frenó su deseo de crecer artísticamente. Por el contrario, se convirtió en una motivación para seguir preparándose. Así, dos años después, en 2025, Miguel regresó al escenario de ‘Yo me llamo’.

En esta oportunidad eligió interpretar ‘El idiota‘, un clásico popular que buscaba demostrar cuánto había evolucionado su voz y su afinación. Aunque el parecido físico con su padre era evidente, su interpretación nuevamente no logró conquistar al jurado, que decidió no permitirle avanzar.

Aun así, Miguel asumió la situación con madurez y orgullo. “Me siento muy orgulloso de representar a mi papá; hijo de tigre sale pintado, eso lo llevo en la sangre”, expresó ante los jueces, dejando claro que su identidad artística está profundamente ligada a la figura de su padre, pero también a su propio deseo de construir una carrera sólida y auténtica.

Fuera de los escenarios, Miguel ha desarrollado una estrecha relación profesional con su mánager, Jairo Maturana, con quien trabaja de manera constante en sus proyectos musicales.

En redes sociales suele compartir fotografías, videos y mensajes de agradecimiento hacia él. La publicación más reciente juntos, del 5 de octubre de 2025, muestra a ambos abrazados durante un evento. “El mejor manager, vamos pa’. Grandes cosas con la ayuda de Dios”, escribió Miguel. Maturana respondió: “Muchas gracias, mi rey, por la confianza. Se le aprecia, papi”, evidenciando una cercanía que trasciende lo profesional.

¿Cómo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

La carrera de Miguel no solo se ha movido en estudios de grabación. También ha estado activa en presentaciones en distintas zonas del país. De hecho, durante el fin de semana previo a su desaparición, el joven estuvo en el corregimiento de Huisitó, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, donde ofreció un concierto.

Luego de cumplir con ese compromiso, inició un desplazamiento por la vía Panamericana, rumbo hacia otro destino. Fue en ese trayecto, según las autoridades, donde cayó en un retén ilegal y fue secuestrado por un grupo armado que opera en la región.

La noticia del secuestro ha causado conmoción nacional, especialmente por el momento personal que atraviesa su padre, Giovanny Ayala, quien recientemente confesó estar viviendo dificultades económicas. Mientras las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de Miguel y su representante, el país entero sigue atento a su pronta liberación.

