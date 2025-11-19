El secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, en la vía Panamericana, jurisdicción de Piendamó, Cauca, tiene consternados a los seguidores del artista. El joven se dirigía desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando fue asaltado y retenido por individuos desconocidos. De acuerdo con testigos, el joven fue llevado hacia un destino incierto y las autoridades se encuentran en la tarea de localizarlo.

Este episodio violento contra Ayala forma parte de una semana particularmente turbulenta en el Cauca. Entre el 13 y 14 de noviembre, el departamento experimentó el embate terrorista con un coche bomba en la vía Panamericana y un ataque armado al senador Temístocles Ortega.

En un momento de su trayecto fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta. Los secuestradores obligaron al conductor a regresar hacia Popayán y desviaron su rumbo hacia Las Tres Margaritas, pasando por el lago El Bolsón, en Cajibío. Posteriormente, Miguel fue sometido y llevado a un lugar desconocido. Las autoridades en este momento están haciendo toda clase de operativos para dar con su paradero, de acuerdo con El Tiempo.

Al respecto, se conoció en redes sociales el primer pronunciamiento de la familia de Giovanny Ayala, que hasta hora se mantenía en silencio por lo sucedido.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, dijo una de las hijas del artista Valentina Ayala en su Instagram.

