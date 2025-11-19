El hijo del cantante Giovanny Ayala, Miguel Ángel Ayala, y su mánager fueron secuestrados la noche del 18 de noviembre en la vía Panamericana, en el sector de Piendamó, Cauca, cuando regresaban de una presentación y hombres armados los obligaron a detenerse. Según informó La FM, las autoridades aún no han encontrado el vehículo ni han recibido exigencias económicas o pruebas de supervivencia.

El Gaula y el Ejército activaron operativos de búsqueda, incluido el cierre de corredores viales, mientras investigan quién estaría detrás del crimen, cuyo modus operandi coincide con acciones de las disidencias de las Farc que operan en la zona.

¿Quiénes son los hijos de Giovanny Ayala?

El mayor de sus hijos con carrera pública es Sebastián Ayala, quien heredó la pasión por la música y ha compartido escenario con su padre. En 2012 lanzaron juntos la canción Lo intentamos, tema que marcó una de las colaboraciones más recordadas del artista con un miembro de su familia. Sebastián tiene más de 112.000 seguidores en Instagram, donde muestra su vida artística y personal. Además, es padre de dos hijos: un niño y una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giovanny Ayala (@giovannyayalaoficial)

Otro de sus hijos que ha seguido sus pasos es Miguel Ayala, quien recientemente ganó visibilidad por su participación en el programa ‘Yo me llamo’ 2023, donde imitó a su propio padre. Aunque no logró ingresar a la escuela del ‘reality’ y fue eliminado, se ganó el apoyo de miles de seguidores. Actualmente cuenta con 20.000 seguidores en Instagram y sigue enfocado en la música popular.

En cuanto a Junior Ayala y Luis Ángel, la información disponible es más limitada. Junior es mellizo de una de las hijas del cantante, mientras que de Luis Ángel se sabe que nació en 2005. Aunque ambos mantienen un perfil bajo en redes sociales y medios, son parte fundamental del núcleo familiar del intérprete de De rodillas te pido.

Entre las hijas de Giovanny Ayala, una de las más conocidas es Valentina Ayala, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y apasionada por el maquillaje. Nació en 2003 y recientemente cumplió 20 años. En Instagram suma casi 10.000 seguidores y suele recibir elogios por sus fotos y videos, donde muestra su estilo personal y parte de su vida universitaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Val•Ayala (@valentinaayala.r)

Finalmente, están Natalia Ayala, también de 20 años y creadora de contenido digital con más de 13.000 seguidores, y Julieth Natalia, la hija mayor del cantante. Esta última se graduó del colegio en 2019 y es hermana de Miguel Ayala. Aunque mantiene un perfil más reservado, es muy cercana a su familia y aparece eventualmente en publicaciones del artista.

