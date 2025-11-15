El fallecimiento del maestro Lisandro Meza, uno de los grandes íconos de la música sabanera, sigue provocando controversia entre sus familiares. Su hijo Juan José Meza reveló recientemente en una entrevista con la periodista ‘La Negra Candela’ que detrás de la partida de su padre existiría una serie de irregularidades relacionadas con la herencia, las cuales involucran directamente a tres de sus hermanas.

Según el testimonio de Juan José, las hijas de Lisandro Meza habrían dopado al cantante aprovechando su delicado estado de salud en los últimos meses de vida, con el presunto propósito de quedarse con la totalidad de los bienes y derechos de autor del artista.

El hijo del intérprete de ‘El hijo de Tuta’ y ‘Las tapas‘ manifestó que la situación ha sido dolorosa para la familia, pues se rompió por completo la relación entre los hermanos.

“Ya ellas no son hermanas. A este nivel en el que estamos, es muy frustrante y da hasta pena. Ver a su familia unida y cómo la plata daña a las personas, la arrogancia, la avaricia… Es algo que duele porque mi padre se sacrificó por todos”, expresó con visible indignación.

Juan José asegura que no existe ningún documento legal que certifique un testamento que otorgue toda la herencia a sus tres hermanas. “Hasta el día de hoy no hay un documento que diga que mi padre les dejó todo como testamento. Si existiera, no habría ningún problema. Pero no hay constancia, y sin embargo, ellas se están lucrando de eso, y eso no debe ser así, porque somos 15 hijos”, afirmó.

De acuerdo con sus declaraciones, las tres hermanas en cuestión estarían intentando excluir del proceso sucesorio a los demás hijos de Lisandro, tanto los del matrimonio como los extramatrimoniales. “Pretenden que los demás hermanos no reciban nada, y eso es delicado. Mi padre no estaría de acuerdo con lo que está pasando”, agregó.

El conflicto familiar, según explicó Juan José, ya está en manos de abogados, quienes representan a 12 de los hermanos que reclaman su parte legítima de la herencia.

“Esto ya está en manos de abogados. Somos 12 hermanos en contra de tres. El proceso está en Colombia y los abogados dicen que todo es muy lento, que hay temas que no están claros. Esperamos que pronto un juez dicte una decisión”, señaló.

Entre los bienes en disputa se encuentran propiedades, regalías musicales, derechos de autor y la monetización digital de las canciones de Lisandro Meza, las cuales siguen causando ingresos a través de plataformas y presentaciones.

“Hay muchas cosas que se están moviendo: propiedades, derechos, la monetización de su música. Queremos que nos muestren todo, que salga la verdad prontamente, porque mi padre trabajó toda su vida y no dejó testamento”, recalcó.

Finalmente, Juan José Meza insistió en que su único deseo es que el legado de su padre sea manejado con justicia y transparencia. “Mi padre luchó toda su vida. Siempre dijo que el día que él partiera, lo poco o mucho que tuviera debía repartirse entre todos sus hijos por igual. Por eso estamos pidiendo que se haga lo correcto y que se respete su memoria”, concluyó.

