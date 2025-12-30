El pasado 29 de diciembre, Luis Alberto Posada se presentó en Cali en uno de sus últimos conciertos de 2025 y sorprendió a sus fanáticos con una pesada broma que por poco se sale de control.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Silvestre Dangond reapareció luego de su problema de salud en Cali y tranquilizó a sus ‘fans’)

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el artista interrumpió su presentación para quejarse del sonido. Posteriormente, decidió abandonar el escenario argumentando que “no podía más con esa falla”.

“Ustedes no tienen la culpa, pero a Javier González y a Gilberto Cárdenas les dijo: ‘consíganme un buen sonidazo’, pero definitivamente con este sonido no puedo más. Qué Dios los bendiga hasta la próxima”, fueron las palabras de Posada.

Lee También

Los fanáticos del artista quedaron sin palabras y sorprendidas; incluso, algunos comenzaron a mostrar su malestar, cuando de repente el encargado de la tarima rompió el silencio y dijo: “Pásenla por inocentes”.

En seguida, el ‘show’ continuó y el cantante continuó con su repertorio, en medio de la algarabía de los presentes que se mostraron contentos de que lo que presenciaron no era real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Alberto Posada (@posadarecords_)

¿Quién es Luis Alberto Posada?

Luis Alberto Posada es un cantante colombiano de música popular, reconocido como una de las voces más representativas del género en el país. Con una carrera que supera varias décadas, se consolidó como referente de la música de despecho gracias a letras centradas en el amor, el desamor y las vivencias cotidianas, que conectaron con un amplio público.

Nacido en Cartago, Valle del Cauca, Posada inició su trayectoria artística desde joven y logró proyección nacional con canciones que se mantuvieron vigentes en emisoras y escenarios populares. Su estilo directo y su interpretación emotiva le permitieron construir una base sólida de seguidores, especialmente en regiones donde la música popular tiene mayor arraigo.

A lo largo de su carrera, Luis Alberto Posada ha lanzado numerosos álbumes y se ha mantenido activo en presentaciones, ferias y eventos musicales, lo que lo ubica como una figura clave dentro del panorama del género popular en Colombia.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.