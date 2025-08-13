Recientemente, el cantante Luis Alberto Posada celebró los 15 años de su hija Mhelannye, fruto del amor con su exesposa Katalina Posada. De dicha celebración circula un video en redes sociales que levanta polémica.

Se trata de un beso en su boca que el artista le dio a la quinceañera, situación que no fue muy bien vista por algunos internautas que criticaron el momento que protagonizó el intérprete de ‘Me tomas, me dejas’.

La fiesta fue bastante sonada e, incluso, Jhonny Rivera cantó; sin embargo, la situación que al principio pasó desapercibida fue mal vista por algunos usuarios.

“Muy mal visto, así seamos padres, hay que respetar a los hijos” y “Eso jamás lo veré bien. ¿Beso en la boca con los padres? Eso se hace con la mujer, novia, esposa, amante o como lo llames, pero con sus hijas no”, fueron algunos de los comentarios.

Además, entre las apreciaciones se lee una postura que, aunque muestra respeto por esa práctica, no aprueba el gesto que se vio en esa celebración de cumpleaños.

“Respeto a los que le dan besos en la boca a los hijos, pero yo nunca haría eso. Antes de ser mamá siempre hablaba de eso con mi esposo, de no darles besos en la boca a los hijos”, agregó una internauta.

Aunque para otros es algo normal: “Yo volvería a besar a mi papá y mucho más ahora que no está y no lo puedo hacer. Felicidades a ese papá por la confianza con su hija”, se lee en una publicación de Instagram de ‘Le Tengo el chisme’.

Exeposa de Luis Alberto Posada dice que no le permitieron ir a la fiesta de su hija

La también cantante, Katalina Posada vive tiempos difíciles luego de su divorcio. En medio de esta situación, Katalina no pudo asistir a la fiesta de quince años de su hija.

“Hoy debería ser un día muy feliz para mí, para mi hija, para el papá de mi hija porque hoy es el día en que se eligió la celebración de sus 15 años. Pero a solicitud de su padre y condición de su pareja, yo no pude estar presente”, indicó Katalina en un video.

Sin embargo, pese a todo, la cantante ha reconocido que Luis Alberto ha sido un buen padre, pero lamenta la forma en que la situación ha afectado a sus hijos, particularmente en momentos donde las tensiones tienen que ver con la nueva pareja de Posada.

“Se me negó mi derecho de asistir. Mi derecho a que fuera yo quien le ayudara a elegir el vestido, la fecha, todo, absolutamente todo. No entiendo qué fue eso tan grave que yo hice para que se me prive de haber asistido.”, agregó la artista.

