La actriz y exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’, Luly Bossa, no se quedó callada y expresó su rechazo a las declaraciones del pastor Alfredo Saade, quien comparó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con el riesgo que asume una persona al montar bicicleta.

Para la artista, la comparación fue insensible e irrespetuosa con la memoria del político y con el dolor de su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bossa publicó un sentido mensaje en el que criticó con firmeza las palabras del religioso.

“No, no es lo mismo que asumir el riesgo de ir en bicicleta, no lo cuidaron como a uno de los nuestros, se le dijo ‘bye’ ‘bye’, por aquí no vuelve más. Deje de llorar porque lo amenazaron. Pero sí lo amenazaron, sí lo silenciaron porque incomodaba, empezaba a hacer ruido con el llamado que él sentía: el servicio”, escribió la actriz.

En su mensaje, Luly Bossa lamentó la muerte de Uribe Turbay, a quien describió como un ser humano joven y con un futuro prometedor, además de ser padre, esposo, amigo, hermano e hijo.

“Muy joven, muy pronto, se fue un ser humano… A su esposa María Claudia y a sus hijos, un abrazo en la distancia. Eso solo lo siente el que lo vive. A su hermana y a su padre, Dios, mucha fuerza. Mucha fuerza. Perder un hijo duele, no se imaginan cuánto. Hasta que el cielo los reúna. @migueluribet, vuela alto”, agregó.

Estas palabras reflejan no solo su empatía, sino también su cercanía con el dolor de perder a un ser querido, pues en marzo de 2024 la actriz enfrentó la muerte de su hijo menor, Ángelo, a los 22 años. El joven padecía una enfermedad huérfana y, tras sufrir complicaciones graves de salud, falleció dejando un profundo vacío en la vida de su madre.

Desde entonces, Luly Bossa ha compartido abiertamente con sus seguidores el difícil proceso de duelo que atraviesa. Ha contado que asiste a terapia, busca mantener su mente ocupada y que, a pesar del tiempo, el dolor sigue presente. Esta experiencia personal le ha dado una perspectiva única para comprender el sufrimiento de las familias que atraviesan pérdidas repentinas y trágicas.

Por eso, sus palabras hacia la familia de Miguel Uribe no se limitaron a la crítica al pastor Saade, sino que también incluyeron un mensaje de solidaridad y consuelo. “Eso solo lo siente el que lo vive”, recalcó, dirigiéndose especialmente a la esposa e hijos del político, así como a su hermana y padre, a quienes deseó fortaleza para sobrellevar el momento.

La comparación del pastor Saade, que equiparaba la labor política con actividades cotidianas como montar bicicleta, causó un gran rechazo en redes sociales y en diversos sectores. Muchos consideraron que minimizar la gravedad de un magnicidio de esa forma es una falta de respeto hacia la víctima y su familia, además de un mensaje inapropiado en un momento de luto nacional.

Luly Bossa, quien ha demostrado ser una mujer de carácter fuerte y con voz propia, no dudó en alzarla para defender la memoria de Miguel Uribe y exigir respeto en el discurso público. Para la actriz, la política, aunque conlleve riesgos, no puede compararse con un simple pasatiempo, y mucho menos cuando se trata de la pérdida de una vida por causas violentas.

En medio de su dolor personal y de su empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares, Bossa dejó claro que la sensibilidad y la humanidad son esenciales para tratar este tipo de tragedias. Su mensaje, cargado de sentimiento, no solo buscó reprender las palabras de Saade, sino también recordar que detrás de cada titular hay familias que lloran, hijos que quedan huérfanos y padres que enfrentan el indescriptible dolor de perder a un hijo.

Así, la voz de Luly Bossa se sumó a las de muchas personas que, en medio del duelo nacional por la muerte de Miguel Uribe, exigieron respeto, empatía y responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente de figuras con influencia en la opinión.

