Luly Bossa se convirtió en la cuarta eliminada de ‘Masterchef Celebrity’ 2025. Tal como lo había anticipado Pulzo, la actriz abandonó la competencia este miércoles 23 de julio, luego de presentar un plato que no logró convencer a los exigentes jurados del programa.

La actriz habló con Pulzo sobre este proceso que vivió en el ‘reality’ y admite que no tuvo problemas con nadie.

Sobre su eliminación, Bossa confesó que ya lo presentía: “Yo lo vi venir. Ellos habían advertido que todo lo que estuviera en el plato debía poder comerse. Yo me como el limón, pero ellos no, y eso les hizo ruido. Digamos que, de todos los errores, eso fue lo que más les afectó”.

La actriz presentó un plato llamado ‘Para ti, Yeshua’, que consistía en un salmón al pistacho sobre una cama de orzo. Según ella, lo había ensayado y consideraba que era un plato difícil, pero espectacular. “Sabe delicioso”, dijo. Sin embargo, durante la degustación, los jurados encontraron varios errores técnicos que la llevaron a ser la cuarta eliminada del ‘reality’.

Bossa también compartió lo que sintió al recibir la crítica de su plato:

“Todo el proceso había sido muy bacano. Incluso, cuando yo le metí la cucharada en la boca a ‘Nico’, me dijo que estaba delicioso. Pero después, cuando me dijo que era un caos, no entendí. Tenía desorden, sí, pero también mucho miedo de volverme a cortar. Lo del dedo me generó mucha inseguridad”.