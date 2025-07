El ‘Desafío Siglo XXI’ demostró, una vez más, que las emociones y los sentimientos se convierten en piezas clave que pueden incluso determinar quién se lleva los ansiados premios de 400 millones de pesos.

El joven Andrey Díaz, uno de los participantes más seguidos por los espectadores, ha despertado aún más la atención al confesar abiertamente sus sentimientos hacia otra competidora del programa, Deisy.

Andrey expresó sin reparo, frente a la pregunta de sus compañeros de Omega, “Sí, obvio, pues es re evidente”. Esta revelación aporta un nuevo componente al programa, elevando las apuestas por un nuevo romance, y más teniendo en cuenta que Deisy no le es indiferente.

Por su parte, Deisy fue un poco más recatada en su respuesta luego de que fuera interrogada al respecto, pero no cerró del todo la puerta. “Me tomó por sorpresa su respuesta. Yo desde un principio dije que no venía a buscar pareja. Andrey es lindo… el asunto puede cambiar”, indicó la concursante.

Andrey tendría rival en el ‘Desafío Siglo XXI’

Luego de las reveladoras respuestas, Katiuska le puso más picante a la conversación y le pregunta a Andrey qué opina sobre Rata, de Gamma, quien podría ser su rival en la intención de conquistar a Deisy.

“Yo me siento chimba. Si ella le copia a otro, pierde. Igual, no me voy a poner a competir por eso o por ella. Tengo que concentrarme en los objetivos por los que vine al ‘Desafío’”, agregó Andrey.

Finalmente, Deisy fue confrontada sobre si seguirá arranchándose con Andrey luego de la confesión, a lo que con una sonrisa respondió que sí. Su respuesta fue interpretada por los internautas como el inicio de un nuevo romance.

