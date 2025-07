El más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity’, emitido este martes 22 de julio, tuvo momentos de alta tensión para Valentina Taguado, quien enfrentó una verdadera prueba emocional durante el reto de salvación.

La locutora, que se jugaba su permanencia en el concurso, no solo tuvo que luchar contra el reloj, sino también contra una fuerte crisis que la desbordó en plena preparación.

Desde el arranque del reto, Valentina tenía clara su estrategia: apostarle a un bizcocho de tres leches, una receta que consideraba sencilla y segura. Sin embargo, nada salió como lo había planeado. Un inesperado bloqueo mental complicó su desempeño y desató una cadena de errores que la llevaron al límite.

Aunque logró hornear la torta a tiempo, el momento más crítico llegó cuando intentó montar la crema para decorar su postre. La mezcla no tomó la consistencia deseada, lo que desató su frustración y la llevó a romper en llanto justo cuando Claudia Bahamón se acercó a su estación. La presión acumulada terminó por desbordarla.

Afortunadamente, la presentadora intervino a tiempo para ayudarla a retomar el rumbo. Con una mezcla que se encontraba en buen estado, Valentina pudo completar su preparación y entregarla al jurado.

Cabe resaltar que se sintió frustrada, pues dicho postre era inspirado en su mamá, por lo que confesó que era lamentable que preciso en esta receta tuviera un bloqueo.

Sobre lo sucedido, Valentina Taguado publicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram y les agradeció tanto a los jurados como a Claudia Bahamón y sus compañeros, quienes no la dejaron sola en esta prueba.

“Hoy sentí muchas cosas, pero la más grande fue agradecimiento. Mi mami a mi lado, la princesa y el príncipe se salvaron. Claudia, los jurados y Piter con tanto amor y apoyo. El balcón no me abandonó, y las personas entendiendo que no somos de palo, que no tenemos vidas perfectas y que lo único que tenemos, es seguir adelante pase lo que pase”, expuso.