En el año 2018, el comediante colombiano Piter Albeiro se coronó como el ganador de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘, en una final reñida donde compitió junto a Variel Sánchez y Estefanía Borge. Su talento, disciplina y creatividad en la cocina lo llevaron a destacarse entre los demás participantes y, finalmente, a conquistar el título de campeón del ‘reality’ culinario más popular del país.

Durante la final, Piter Albeiro sorprendió al exigente jurado con un menú que incluyó un carpaccio de salmón y un rib eye perfectamente ejecutado, platos que fueron clave para su victoria.

Gracias a esta destacada participación, el humorista no solo ganó un reconocimiento importante como chef aficionado, sino que también se llevó un premio económico de 200 millones de pesos, pero de los cuales solo le llegaron 152 millones de pesos, pues se les descontó retención en la fuente sobre las ganancias ocasionales.

Sin embargo, lejos de gastar el dinero en lujos o frivolidades, Piter decidió utilizar esa bonificación de manera estratégica. En una entrevista con la revista Vea, explicó que la mayor parte del premio la destinó como inyección de capital para su empresa en Estados Unidos, dedicada a la renta de vehículos en ciudades como Miami, Orlando y Fort Lauderdale. “Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros”, expresó.

¿Qué hizo Piter Albeiro con los 200 millones que ganó en ‘Masterchef’?

Además de su faceta como empresario, el humorista también manifestó su compromiso con causas sociales. Comentó que una parte del dinero fue destinada a obras benéficas, aunque aclaró que lo hace de forma discreta: “Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos. De verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, dijo en ese momento.

Luego de finalizar su participación en ‘Masterchef‘, Piter Albeiro regresó a Estados Unidos para seguir al frente de su negocio, que ha diversificado en los últimos años. Según la misma fuente, además de alquilar carros, también ofrece el servicio de renta de yates para fiestas y eventos privados, lo que ha convertido su empresa en una opción muy atractiva para turistas y residentes de las principales ciudades de Florida.

A pesar de sus compromisos empresariales, el comediante no ha dejado de lado su verdadera pasión: el humor. Sigue presentando su espectáculo de comedia en distintos escenarios, tanto en Colombia como en el exterior. De hecho, en junio de 2025, tiene programadas presentaciones en ciudades como Orlando, Dallas y Houston, consolidando su carrera artística en paralelo con su emprendimiento.

El paso de Piter Albeiro por ‘Masterchef Celebrity‘ no solo fue un reto personal, sino también una plataforma que le permitió diversificar su imagen y demostrar que, además del humor, tiene habilidades en la cocina y visión empresarial. Su historia es un ejemplo de cómo aprovechar las oportunidades para crecer en distintos ámbitos, combinando el talento, el esfuerzo y una mentalidad estratégica.

Actualmente, su vida transcurre entre el escenario, la cocina y los negocios, y continúa siendo una figura muy querida por el público colombiano, tanto por su carisma como por su capacidad para reinventarse. Su victoria en ‘MasterChef‘ no solo le otorgó un título, sino que lo posicionó como un artista integral, comprometido con su carrera y con su comunidad.

