Piter Albeiro, además de ser uno de los referentes de la comedia en Colombia, se ha convertido en un empresario en Estados Unidos. El santandereano ha contado que amasó su fortuna con una empresa de venta y alquiler de vehículos y yates de alta gama, además de otras inversiones.

El humorista habló de política en entrevista con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’. Piter reveló que votó por Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022. “Él siempre fue muy buena persona conmigo. Él iba a Miami y rentaba en mi compañía de carros, hizo un video donde decía ‘oiga, Piter, que berraquera el negocio que usted montó’ y a mí me sorprendió”, contó.

En cuanto a sus preferencias políticas, dejó claro que, entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, prefiere a Álvaro Uribe. Incluso, contó que votaría por Abelardo De la Espriella en las elecciones de 2026, sobre Vicky Dávila.

“Si no se lanza Abelardo de la Espriella sí votaría por Vicky. A Vicky la conozco, trabajé con ella, pero Abelardo es más amigo mío y me gusta más porque no tiene pelos en la lengua”, explicó.