En 2018, el comediante boyacense se coronó como el primer famoso en ganar Masterchef Celebrity, programa de cocina que pone a prueba a figuras públicas en temas de cocina.

En su momento, Alejandro Leiva —como es su nombre real— se llevó un premio de 200 millones pesos y el trofeo de la primera edición del reconocido ‘reality’.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el humorista llegó al programa sin tener la más mínima idea de cocina, lo que hizo aún más meritorio su título.

“Yo no cocinaba absolutamente nada. Me gané Masterchef porque cuando llegué vi una oportunidad en mi vida de aprender algo nuevo y cuando cociné el primer día, aprendí algo que ellos mismos me enseñaron”, le contó al cantante Yeison Jiménez en el pódcast ‘Camino al éxito’.

¿Cómo ganó Piter Albeiro Masterchef?

En su relato, Leiva admitió que era la primera vez que contaba su táctica, ya que ni la producción del programa lo pudo descubrir.

“Mientras todo el mundo se iba a dormir en sus casas o en el hotel, yo me iba para el restaurante del hotel a que el chef de allá, Juanito, me enseñara a cocinar. Él me decía ‘yo le enseño a cocinar, pero esto no es mío’. Él sacaba los insumos y me enseñaba a preparar”, explicó en el mismo espacio.

Para detallar un poco su estrategia, el comediante señaló que engañaba a sus rivales con un nivel de cocina que realmente no tenía, pues poco a poco iba cogiendo experiencia y nadie lo notaba.

“Yo era callado tomando clase y entraba a la cocina haciéndome el bruto y el que todavía no sabía nada y poco a poco me fui ganando el espacio. Masterchef es un juego de retos y yo tenía que ser el menos peor mientras iba aprendiendo”, argumentó en el pódcast.

Por último, el comediante boyacense hizo una reflexión en la que invitó a quienes lo siguen a trabajar en silencio, tal y como lo hizo en el programa de cocina.

“Uno tiene que hacer las cosas callado, porque la mayoría de los colombianos [decimos] ‘pilas, papá, que me voy a meter a un curso y cuando yo sea el más duro ahí sí que…’, entonces uno empieza a alardear antes del tema y uno no deja que sea el trabajo que hable por uno”, concluyó.

