Piter Albeiro ha protagonizado una polémica desde hace varios meses por culpa de unos comentarios en redes sociales. Tres usuarios de Twitter aseguraron que todas las cosas materiales que tenía provenían de acciones ilegales por parte del comediante.

Ante esto, Piter Albeiro no se quedó callado y no solo contestó, sino que tomó medidas legales, así que llamó a uno de sus amigos que es abogado penalista e inició un proceso en contra de ellos.

Piter Albeiro anunció fecha del juicio contra personas que lo calumniaron a través de redes sociales

Ahora, a través de la misma aplicación, el comediante y empresario se pronunció hace poco y dijo:

“Juan Esteban Rojas, fiscal 26, citó el próximo 2 de octubre a las personas que, a través de las redes sociales, afirmaron sin ningún tipo de prueba más allá de su odio y su envidia que en los 28 años que llevo de comediante, empresario, cocinero, escritor etc., el dinero que he conseguido en más de 30 años trabajando no es legal. Espero lleven las pruebas para yo mismo de paso enterarme. Mis abogados y yo no estamos dispuestos a nada diferente a que se haga justicia, el buen nombre de las personas, las odien, las envidien o no, se deben respetar. Les cuento ese día como avanza nuestra justicia y nuestros derechos constitucionales, penales y civiles”.

Cuánto dinero podría obtener Piter Albeiro si gana la demanda por injuria

Él mismo mencionó el código penal y recordó las consecuencias que podría traer la injuria y la calumnia:

“El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por ahora, habrá que esperar a la fecha para saber en qué terminará la disputa legal.

