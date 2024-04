El humorista colombiano Piter Albeiro protagonizó una pelea en redes sociales con una activista que cuestionó, con ironía, si en realidad toda la fortuna que tiene en Estados Unidos, que le permite darse lujos como comprar carros de alta gama, moverse en yate y tener una mansión, viene solo de sus actividades como humorista.

“Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA a punta de contar chistes… Ajá, como noooo”, escribió la mujer en X (antes Twitter) el pasado sábado 6 de abril. La usuaria @nometiente2 hizo el comentario después de que se supiera del embargo de cuatro propiedades al humorista paisa Juan Guillermo Zapata ‘Carroloco’, por presuntos nexos con el Clan del Golfo.

(Lea también: ‘Piter Albeiro’ presumió de su nueva nave, que puede costar más de $ 1.000 millones)

Al parecer, de acuerdo con la información que se conoce, el ente investigador realizó una pesquisas durante un año y en ellas habría establecido que ‘Carroloco’ presuntamente sirvió para que la organización criminal lavara dinero.

Con el tema caliente, Piter Albeiro, cuyo nombre de pila es Ómar Alejandro Leyva, quien tiene un negocio de renta de carros de lujo en varias ciudades del estado de Florida, respondió e hizo el anuncio de que tomaría medidas legales en contra de la mujer por injuria y calumnia.

Tanto él, como la mujer (@nometiente2), quien se define como activista de izquierda y progresista en la descripción de su cuenta de X, recibieron apoyo por parte de sus seguidores. Quienes la respaldaron a ella aumentaron los cuestionamientos sobre la riqueza del comediante. Él por su parte, insistió en que la iba a demandar.

“Ya tenemos los datos de la señora en mención, así que no me los envíen más, gracias… Ya me los dieron, nos vemos en los estrados judiciales y NO PIENSO CONCILIAR. Ni se desgaste con su abogado de oficio, porque voy hasta que el juez la condene”, trinó el humorista, que está radicado hace varios años en Miami.