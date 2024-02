El comediante colombiano Piter Albeiro es uno de los más reconocidos del país, dado que con su presencia en el programa ‘Sábados felices’ y luego las maratones del humor que protagonizó hizo que muchas personas conocieran de él.

(Ver también: “Trabajar inteligente, mejor que trabajar duro”: Piter Albeiro, al chicanear su Ferrari)

Además, también fue el ganador de una de las ediciones de ‘Masterchef celebrity’, así que ahí también se conectó con muchas personas por su característica forma de ser y su particular humor.

Por otro lado, hay que destacar que en los últimos años se ha alejado de la comedia para meterse de lleno en el mundo de las empresas, recordando que tiene varias en Estados Unidos y por eso ha podido conseguir un capital importante, al punto de que se considera como un millonario.

Por ese mismo conocimiento en las empresas, el comediante santandereano, que realmente se llama Alejandro Leiva, sabe qué le beneficia y qué no en cuanto a los negocios y por eso puede cerrarle la puerta a grandes compañías, como el caso de Netflix, por ejemplo.

Lee También

Netflix es una de las plataformas de ‘streaming’ más grandes del mundo, por lo que es casi imperceptible que alguien le diga que no cuando esta hace una oferta.

Sin embargo, Piter Albeiro sí se dio ese lujo, ya que, tal como contó en su libro ‘El sueño del millón de dólares’, la compañía norteamericana le hizo una oferta para que él subiera todos sus videos de ‘stand up comedy’ a la plataforma, pero siempre y cuando los borrara de YouTube, ya que eso le haría competencia.

“No me servía el negocio porque todos los negocios no son iguales ni le sirven a todo el mundo. Yo debía bajar todos mis videos de YouTube para que no le hicieran competencia a Netflix y, la verdad, yo gano mucho más en YouTube, muchísimo más”, explicó Piter Albeiro en libro de negocios.