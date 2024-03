Para nadie es un secreto que el reconocimiento que se ganó Piter Albeiro fue gracias a su participación en ‘Sábados Felices’, programa en el que empezó a concursar desde 1996.

Pero lo que muy pocos saben es que Alejandro Leiva, nombre real del comediante, era policía al momento de debutar en el espacio de chistes, al que renunció en 2018.

Pero precisamente fue allí donde se dio cuenta de que podía ganarse la vida haciendo reír a la gente, por lo que decidió arriesgarse a pedir una oportunidad que para muchos puede parecer ingenua.

“Cuando salí de ahí dije ‘qué bacano eso, la gente me va a ver […]. En esa época me inventé el que, para mí, fue el mejor negocio que me pude haber inventado a mis 20 años y lo hacía yo mismo. Le propuse a un tipo en un supermercado que yo me paraba en la mitad de un escenario en el supermercado a contar chistes 40 horas seguidas”, dijo inicialmente en el pódcast 99 %.

Luego, agregó: “De 19 veces que hice 40 horas, casi que las últimas 15 no tuve que conseguir patrocinadores porque ya estaban”.

Su éxito fue tal que después hizo un ‘show’ de 66 horas y posteriormente impuso un récord de 101 horas contando chistes en 2006.

“Podía ganar entre 20.000 y 25.000 dólares en cada evento y hacía uno al mes. Para mí era mucho billete, entonces capitalicé muy rápido”, explicó.

Poco a poco comenzó a ganar buen dinero, al punto que un día llegó a ganar hasta 100.000 dólares en un día.

