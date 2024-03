Lamentablemente, Luly Bossa dio a conocer este 9 de marzo que su hijo Ángelo falleció luego de unas complicaciones que tuvo y se encuentra pidiendo ayuda para darle un último adiós.

Por medio de un video en sus redes sociales, la actriz dio la triste noticia:

“M i Ángelo se me fue , yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, ni para la funeraria. Quiero darle una despedida como Dios manda”.

Conoce más: Luly Bossa revela detalles de todo lo que ha enfrentado con su hijo Ángelo

Asimismo, Luly Bossa mostró el gran dolor que está atravesando, pues por muchos años luchó para darle una vida digna:

“No sé por qué Instagram no me deja hacer un en vivo, pero por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias, mucha oración”.