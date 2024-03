Ángelo Bossa, de 22 años de edad, falleció en la mañana de este sábado 9 de marzo de 2024 luego de luchar contra una enfermedad degenerativa contra la que perdió la batalla.

El hijo de la artista sufría de un mal genético denominado distrofia muscular de Duchenne, cuyas afectaciones le impedían la movilidad, entre otras consecuencias que lo terminaron llevando a la muerte.

En consecuencia, Luly Bossa acudió a su cuenta de Instagram para compartir una angustiosa grabación en la que solicitó colaboración económica para las honras fúnebres del joven.

La mujer reconoció que pese a la condición médica de su hijo, no tenía póliza exequial y que tampoco contaba con un fondo de ahorros para solventar una emergencia de esta envergadura, por lo que se vio obligada a la recolecta.

En ese sentido, dijo que está recibiendo consignaciones de dinero en una cuenta de de Bancolombia y en una de Nequi.

La atlanticense se mostró explicando la situación y explicándolos motivos que la llevaron a acudirá la bondad de quienes la conocen.

“Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, apuntó en principio.

Y añadió: “Necesito ayuda, por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias… y mucha oración, por favor”.

