La ‘Negra Candela‘ periodista de entretenimiento contó a la emisora MIX 92.9 FM, sobre el lío que se le armó en 2001 por publicar un video de la actriz Luly Bossa, hecho por el cual tuvo que pagar 80 millones por difamación y daño a la moral.

Los locutores le preguntaron a Graciela Torres, nombre de pila, si Luly Bossa la podría demandar de nuevo.

“Pues seguramente me podrá demandar porque necesita publicidad, necesita estar vigente otra vez, supongo yo, porque díganme ustedes cuáles telenovelas recuerda que haya estado Luly Bossa”, contó la periodista

Los locutores señalaron que se acuerdan de una que otra serie en la que apareció la barranquillera en televisión, pero en cambio el video si lo recuerdan.

Luego le preguntaron a Torres: ¿’Negrita’, pero ese caso se cerró? A lo que la expresentadora del programa ‘El Lavadero’, de RCN, contó:

“Ese caso precluyó, y otra cosa: ¿De dónde sacaron que a mí me embargaron? A mí nunca me embargaron, puro cuento, eso es ficción que desata la comunicación cuando está rota”, dijo la periodista.

Por otro lado, la periodista recordó que por esa época un amigo suyo que residía en Alemania la llamó con urgencia para averiguar si ella estaba en la cárcel ‘El buen pastor’ o si estaba viviendo debajo de un puente, lo cual tuvo que desmentir.

¿Cuánto le pagó ‘La negra candela’ a Luly Bossa por video?

¿Le tuvo que pagar algo a Luly Bossa y cómo consiguió el dinero?, le preguntaron los locutores a la periodista, y ella fue enfática en decirles: “Yo no conseguí ese dinero por medios no honestos, yo me los conseguí con el sudor de mi lengua […] Tuve que pagarle 80 millones de pesos, los cuales pertenecían a mis dos hijos, 40“.

