‘La Negra Candela’, que tiene un historial largo de escándalos y problemas con famosos, celebridades y protagonistas de la farándula colombiana, sigue teniendo la personalidad que la hizo merecedora de ese particular apodo y de varios líos en estados judiciales. Y recientemente se refirió al caso de Luly Bossa y aquel video privado.

Así como se refirió a la supuesta historia del aborto voluntario de Margarita Rosa de Francisco, hace muchos años y cuando era la protagonista central del mundo del espectáculo en Colombia, también destapó su opinión sobre este asunto tan complicado. Lo hizo en una entrevista para el programa ‘Buen día, Colombia’, en la que recordaron muchos episodios de su carrera en los medios de chismes y entretenimiento.

Lejos de arrepentirse o de querer cambiar algo de lo que hizo y dijo en aquel momento, Graciela Torres, nombre real de ‘la negra’, criticó a los periodistas de las últimas generaciones. Dio a entender que había más tema detrás de este caso y que nadie volvió a hablar o preguntarle a la artista:

Según contó la propia Luly Bossa en una entrevista, a la comunicadora la embargaron para que así pagara una millonaria multa, pero ‘la negra Candela’ aseguró que la actriz también sacó provecho del escándalo: “Ella salió, hizo obra de teatro, hizo canción, libro o no sé qué. Pero yo resulté siendo la mala del paseo. Ella era la buena y la víctima, yo era la victimaria”.

Y con su tono característico y fuerte, prácticamente dio a entender que los famosos también tienen cosas negativas y que siempre terminan salvándolos: “Pero yo decía: ‘Ellas viven en un mundo paralelo’, porque es el síndrome de la negación: ‘¿Yo, cuándo y a qué horas?’, ‘es imposible’, ‘nunca’, ‘me dañaron mi imagen’, ‘me dañaron mi honor’. ¿Cuál buena imagen?”.

Incluso, ‘la Negra Candela’ recordó que muchos se pusieron a favor de Luly Bossa y hablaban de la vida privada y la familia de la protagonista de tantas novelas y seriados, pero nadie pensó en que la periodista también tenía familia e hijos, a los que no respetaron: “Todo el mundo se lo tragó enterito. Ella habló de sus hijos y no pensaron que yo tenía dos hijos adolescentes, que era cabeza de familia también”.

Sobre el final de la conversación con el periodista de ‘Buen día, Colombia’ Graciela Torres destacó su carrera y lo que logró hasta hoy, con ese nombre y marca de ‘la Negra Candela’. Y, sobre todo, vive tranquila con lo que ha dicho y publicado en su labor:

“Me hace muy feliz saber que cimenté una carrera profesional, con mi trabajo y nada más. Podrán decir que soy una ‘tal por cual’, porque conté. Pero no podrán decir que soy deshonesta, que recibí plata, que me regalaron, que me acosté con no sé quién, porque no es cierto”.