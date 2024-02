A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el acordeonero Dagoberto ‘el Negrito’ Osorio alertó sobre el robo de su camioneta Toyota TXL la noche del martes en el corregimiento de La Guajirita, zona rural de Becerril, Cesar.

Según lo relatado por Dagoberto Osorio, hombres armados llegaron hasta la finca ‘Quijote’ y lo amordazaron y encerraron en una habitación por varias horas para luego llevarse la camioneta con rumbo desconocido.

“No fue fácil, casi seis horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios que está en nuestros corazones dice que amemos a vuestros enemigos y quiero decirle a la gente que se robaron el carro que los amo y no me voy a vengar, simplemente la justicia hay que hacerla y no me han robado a mí, le robaron al mismo Dios porque el que se mete con un cristiano se mete con Dios”, dijo Osorio en un comunicado publicado en sus redes sociales.