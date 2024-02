Por: EL PILON SA

Una nueva polémica surgió en torno al cantante de música vallenata Vallero Díaz, luego de que fuera sacado a la fuerza de una discoteca Mulatas en la ciudad de Bucaramanga, Santander, en medio de una presentación musical de su primo Élder Dayán, la noche del sábado 24 de febrero.

En los videos aficionados que circularon en redes sociales quedó registrado el momento en el que el músico es tomado por los brazos por el grupo de logística y retirado del establecimiento nocturno. Esto ocasionó que se quejara públicamente en sus redes sociales y arremetiera contra su primo, a quien le recordó que en sus inicios le pedía un espacio a su hermano Martín Elías para cantar en sus conciertos y darse a conocer de esa manera.

“Estoy dolido con mi primo Elder Dayán… Cuando mi tío Canco estaba con Martín Elías yo veía que él le decía a Martín que lo subiera a una tarima y andabas detrás de él, acuérdate… Yo iba a verte, pero no a cantar, pero la influencia hace, somos sangre, somos familia, así que no haga eso compadre, Dios me lo bendiga, no sea casa sola”, dijo Vallero Díaz horas después del incidente, pero, ¿qué pasó realmente?

En diálogo con EL PILÓN, Vallero aseguró que está en la ciudad de Bucaramanga promocionando su reciente álbum ‘Sé para donde voy’ y el sábado fue invitado por su tío Canco Díaz a la discoteca a ver cantar a Élder Dayán. Sin embargo, el público en los palcos se le acercó para tomarse fotos y hacer videos, lo que posiblemente molestó al equipo de logística y seguridad por el supuesto desorden que se estaba presentando y que empañaba la presentación del intérprete de ‘Reina guajira’.

“Desde que entré la gente empezó a tomarse fotos conmigo y a llamarme, pero el dueño dijo que yo tenía una recocha, le dije que el público quería tomarse fotos conmigo y fue cuando me dijo que me iba a sacar, pensé que era mamadera de gallo, pero de un momento a otro me sacaron estrujándome… Me dio rabia con Erick Gerónimo (manager de Omar Geles) porque hablaba con el dueño de la logística y decía que yo estaba borracho y trabado, cuando yo no puedo beber”, relató.

El artista mencionó que luego de lo sucedido habló con su tío Canco y este le manifestó que no se dio cuenta de ese incidente ni de la pelea que se formó por retirarlo de la discoteca. “El golpe que se ve en el video, que me dieron, no fue para mí, sino para el que me sacó y cuando me sacaron se formó una muñequera por eso”, añadió.

Finalmente, dijo que va a hablar con su primo Élder Dayán para aclarar las cosas, pero manifestó sentirse dolido porque quieren dañar su imagen artística que con esfuerzo y dedicación ha construido.

“Me ha dolido porque yo vengo haciendo esfuerzo para que otro venga a dañar mi imagen; hice promoción en las emisoras en Bucaramanga y ahora han dañado mi imagen con este incidente. En el nombre de Jesucristo la gente verá que no soy esa persona mala que divulgan. Yo le pedí a Dios una segunda oportunidad en diciembre de 2023 cuando me hicieron un cateterismo y no quiero que digan que soy un drogadicto”, expresó.

Esta no es la primera vez que Vallero Díaz es involucrado en una polémica. En junio de 2023 protagonizó una discusión con Kikey Díaz en una presentación en Sincelejo cuando dijo que los músicos no tocaban como los suyos, catalogándolos de “quedados”. Además, también lo retó a versear y le dijo que no pertenecía a la dinastía Díaz.

Vallero Díaz continuará en Bucaramanga promocionando el álbum ‘Sé pa’ dónde voy’, que lanzó junto al rey vallenato Omar Geles.

POR: LUCÍA MENDOZA CUELLO/ EL PILÓN.

