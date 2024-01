El cantante de música vallenata Rafa Pérez está en el ojo del huracán luego de que su expareja Denirys Maestre asegurara a través de sus redes sociales que el artista no estaba cumpliendo a cabalidad sus deberes como padre para que sus hijos asistan al colegio.

“Los deberes de los padres es darles a sus hijos anualmente los útiles escolares, matrícula, uniforme, zapatos a sus hijos. Eso por ley le corresponde a un padre y madre. Tengo 8 años de estar supliendo todo a mis hijos. Tú fuiste quien les pediste la lista y valor total de matrícula y pensión en varias ocasiones. Señor, no tiene derecho a lastimar a un niño”, escribió Maestre en su cuenta de Instagram.

La mujer aseguró que el cantante habría persuadido a uno de sus hijos para que su mamá le quitara la demanda que tiene en su contra y de esa manera, lo matricularía en el colegio.

“Decirle que si quito la demanda él le dará su colegio. Esa no es la manera. Para eso te llamaron a conciliar tres veces. Y brillaste por tu ausencia. Gracias a Dios tengo trabajo y mis hijos seguirán estudiando. Pero tengo que defender los derechos de mis hijos como una leona. Póngase los pantalones que lo único que hago es inculcar amor por su padre para que los lastimes de esa manera”, añadió Denirys Maestre.

Ante las acusaciones de su exesposa, el cantante Rafa Pérez publicó un comunicado en sus redes sociales en el que manifestó que siempre está pendiente de sus hijos y recalcó que tienen una buena comunicación y relación.

“Aclarando que estoy cumpliendo con mis deberes de padre a la medida de mis ingresos como corresponde. A pesar de no vivir con ellos, mi relación con mis hijos es muy buena y he tratado de pasar el tiempo que más pueda y darles el apoyo moral que un padre debe dar. Manifiesto públicamente que soy un hombre feliz de poder aportar como debe ser a la manutención de mis hijos y no solo porque la ley lo exige, sino porque los amo”, dijo Pérez.

El artista le pidió a Denirys Maestre retractarse y no utilizar a sus hijos como escudo para dañar su imagen y buen nombre. “Así que le pido amistosamente, retractarse de todas sus calumnias hechas en mi contra y le exijo abstenerse de usar a mis hijos como escudo para tratar de dañar mi buen nombre y reputación al destilar ese odio que tiene en su corazón, que lo único que logra es afectar emocionalmente a nuestros hijos”, se lee en el comunicado.

Ante la respuesta del cantante, Denirys Maestre dijo que el dinero que este le enviaba a sus hijos no les alcanzaba y que desde hace 8 años no sube la cuota de manutención.

“Señor Rafael Pérez, si usted se ve afectado por mi mensaje es porque fue provocado por usted mismo. A un papá jamás se le demanda cuando cumple con sus deberes como padre. Con $ 600 mil pesos para cada niño desde hace 8 años no alcanza para estudio, manutención, vivienda, recreación y todo lo demás. Hay que ser un poco más coherente. Y reflexionar y no confundir con resentimiento”, expresó.

Maestre también sostuvo que el artista fue llamado a conciliación para tratar el tema de la manutención de sus hijos, pero no asistió a las audiencias.

Tras su separación hace 8 años, Rafa Pérez y Denirys Maestre se han visto envueltos en varios problemas por el sostenimiento económico de sus hijos.

