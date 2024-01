En el 57 @FESVALLENATO me siento BACANO y ME SUBE LA BILIRRUBINA. A esta parranda llegan @SilvestreFDC (3 de Mayo) y el maestro @JuanLuisGuerra (4 de Mayo) para no parar de bailar. Compra las boletas con precios especiales pagando con tus tarjetas del @BcoFalabellaCo pic.twitter.com/AvpWBBaz5E

— Festival Vallenato (@FESVALLENATO) January 26, 2024