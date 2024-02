Ángela Aguilar, descendiente de la dinastía Aguilar, está en Colombia para promocionar su último trabajo musical y lo hizo en el programa de ‘Día a día‘, de Caracol Televisión, este jueves 29 de febrero.

El programa le tenía una sorpresa muy especial a la artista, conocer a su imitadora, Nina Murgas, quien participó en el ‘reality’, de ‘Yo me llamo’, que se emitió el año pasado y quien quedó en el quinto lugar.

En el encuentro, la hija de Pepe Aguilar le dijo a Murgas: “Yo no soy nadie, gracias por imitarte, si te vas a dedicar a esto, yo estaré aquí para ayudarte”.

Murgas le comentó con nervios y sollo: “Sí, me quiero dedicar a esto, quiero ser cantante y gracias a la oportunidad de imitarte, porque me presenté a muchos ‘realitys’, pero decidí con todo el respeto del mundo imitar a algunos artistas como tú”.

Después la imitadora contó: “Me siento honrada de que hayas venido a mi país y tomado el tiempo de pensar en mí. Fue un gran esfuerzo el de estudiarte y aprenderme todas tus canciones, nunca había cantando rancheras y he logrado llevarte hasta el quinto lugar de ‘Yo me llamo'”.

Aguilar le dijo: ¿No sé por qué no ganaste? ¿Ya la vieron? Ella es algo espectacular, me emociona verte y seguir tu carrera, más que agradecida y muy contenta de poder conocerte”.

En broma, la cantante de origen mexicano le dijo: “Yo te veo y me veo, si algún día estoy enferma tú me puedes reemplazar, estoy segura”.





Murgas le dijo: “He visto algunos videos en el que conoces a tus imitadoras, y en algún momento dije: “Yo estaré ahí con Ángela”, así que esto es un sueño hecho realidad”.

La mexicana se encuentra en el país promocionando su nuevo disco ‘Boleros’ el cual es un trabajo musical que se se puede dedicar a cualquier persona.

“Es un disco en homenaje a los boleros en una voz femenina, siempre ha sido muy importante traer la música tradicional a estos tiempos, la producción la hizo mi papá y tuve que hacer audición para el proyecto”, indicó Aguilar en ‘Día a día’.

