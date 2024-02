La hermana de la reconocida presentadora Laura Acuña, Elizabeth Acuña, fue víctima de un robo mientras transitaba por la calle 80 de la capital colombiana.

A través de la cuenta de Instagram de la presentadora, su hermana relató el hecho:

“Quiero hacer este video para alertar a la gente sobre lo que pasa en Bogotá. Estamos en un tema de inseguridad invivible”, empezó contando la hermana de la presentadora.

“Venía bajando por la calle 80, esa vía es muy trancada y hay muchos vendedores ambulantes. Desafortunadamente, me topé con dos vendedores, uno que era un adulto mayor y otro muchacho, quienes me robaron. ¿Cómo lo hicieron? El adulto mayor me volteó el espejo, yo le pedí de buena manera que me lo arreglara y se hizo el loco y siguió de largo”, relató Elizabeth Acuña.

Después contó: “Miré por la ventana y vi por los espejos que no hubiera nadie. Cuando empecé a arreglar el espejo, sin darme cuenta en la parte de abajo del carro estaba otra persona que aprovechó para rasguñarme el cuello y robarme mi cadena”.

Acuña Ayala recomienda que en este tipo de casos es mejor no bajar los vidrios de los carros por ningún motivo. “Si les golpea el carro, no deben bajar los vidrios porque estas personas se hicieron pasar por vendedores ambulantes uno de ellos estaba vendiendo bolsas y como estaba tan trancada la vía, probablemente se dieron cuenta de la cadenita y articularon esto que hicieron”.

“Sean muy cuidadosos porque es muy frustrante lo que me pasó. Sé que estamos en un momento en el que nadie se mete en los problemas de los demás y se volvió un tema normal, uno siempre piensa que esto le pasa a los demás, pero no, hoy me tocó a mí”, informó Acuña.

Este incidente ha generado consternación y ha puesto de manifiesto la importancia de abordar el problema de la inseguridad ciudadana en las calles de la ciudad.

Claudia Bahamón, lamentó lo sucedido y escribió: “Lo lamento demasiado”.

Otros mensajes fueron: “¡Tenaaaaz! ¡Dios míoooo! Gracias por compartir. Definitivamente uno ya no sabe qué es bueno y qué es malo”, “qué tristeza mi ciudad, sin Dios ni ley”, “lo lamentamos mucho, hay que ser empáticos y solidarios”, “increíble, información importante”, “qué rabia y que impotencia que esto pase. Gracias por la alerta … Bendiciones infinitas para toda tu familia”.

