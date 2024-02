Una periodista de Pulzo fue víctima de un episodio de inseguridad en el Parque de la 93 en Bogotá, apenas cinco días después del caso de sicariato contra el empresario Roberto Franco en ese sector.

Sol Gómez se vio sorprendida sobre las 2 de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando salió del edificio de Pulzo, cerca de la mencionada zona, (ver mapa), que para ese momento, según su relato, estaba prácticamente sola.

La comunicadora indicó que los hechos sucedieron apenas a unos metros del lugar en el que se registró el pasado miércoles un tiroteo a plena luz del día. A pesar de eso, no observó agentes de la Policía ni personal de seguridad privada en las calles.

Lo cierto es que la joven fue blanco de una agresión en medio del intento en una modalidad de robo en Bogotá que es cada vez más común en contra de las mujeres en las calles capitalinas.

Dos hombres en una motocicleta pasaron muy cerca de ella con la intención de arrebatarle una maleta que llevaba, hecho que la periodista de Pulzo Sol Gómez impidió con su reacción. El episodio le provocó un dolor temporal.

“Me lastimaron en el momento en el que cogieron el bolso. Afortunadamente no me quedó morado, pero en ese forcejeo me lastimaron”, relató. “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí me dolió el brazo cuando me fueron a jalar al bolso”, agregó.