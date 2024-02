Margarita Rosa de Francisco respondió sin ningún reparo luego de que le preguntaron por temas de su familia y sobre su actual estatus por fuera de Colombia, en territorio estadounidense.

La encargada de poner a la vallecaucana en la mira fue la locutora de La FM Darcy Quinn, que uso su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para soltarle varias preguntas punzantes.

“¿Desde donde trinas hoy? ¿Desde Los Cayos? ¿Por qué no nos hablas de tu estatus de asilada en Estados Unidos? ¿Asilada y perseguida por quién? Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de Miami”, escribió la periodista.

La actriz salió al paso sobre Adriana de Francisco, que es mayor que ‘la Mencha’ y de quién ofreció un perfil contundente sobre el papel que cumple como funcionaria en el Gobierno Petro.

“He hablado lo suficiente. Ella está haciendo lo que le corresponde hacer como la excelente persona y trabajadora que es. A ella se la merece ese consulado y este gobierno —dinamitado por dentro por gente traidora y que no hace su trabajo bien—por la excelente gestión que está llevando a cabo y el buen ambiente que ha generado entre sus compañeros que la quieren y aprecian su excelente disposición y labor”, dijo la artista en su cuenta personal de X como respuesta a Quinn.

Sobre el tema, le dijo a la comunicadora: “Ojalá tengas la oportunidad de ser atendida por semejante funcionaria, quien no establece diferencias políticas para servir a cualquiera de sus connacionales con la diligencia que se merecen”.

Lee También

De Francisco, que semanas antes cuestionó un impuesto, también le contestó a la periodista sobre su ubicación actual y aclaró si cuenta con la condición de asilo en territorio estadounidense.

“Trino desde diferentes partes del mundo porque he empezado a trabajar en una serie de televisión. No estoy asilada. Vivo hace quince años con mi compañero holandés en un país capitalista porque no soy comunista. Mi militancia consiste en querer que el sector olvidado de Colombia tenga los privilegios que vos y yo tenemos. No es más”, afirmó.