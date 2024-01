Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las actrices y presentadoras más críticos en la política colombiana, pues utiliza sus redes sociales para expresar sus opiniones. En esta oportunidad, no dejó pasar el momento para hablar del impuesto predial.

Margarita Rosa de Francisco critica aumento en el impuesto predial

A través de su cuenta de X, Rosa de Francisco comentó:

“Me van a subir el impuesto predial, mientras baja el precio de los huevos. Qué injusticia conmigo”.

Me van a subir el impuesto predial, mientras baja el precio de los huevos. Qué injusticia conmigo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) January 21, 2024

Ante esto, varios usuarios de Internet la criticaron:

“Que vienes hablar si tú pagas los TAX o impuestos en USA y, disfrutando los mieles de capitalismo, eso se llama hipocresía petrista”, “si no te afecta puedes donarle dinero al gobierno, ya que estás nadando en dinero, el resto paga por obligación el predial, no es un gusto general ver como despilfarran el dinero los políticos corruptos que siguen ahí gobernando con ‘el cambio'”, “usted vive en Miami y le regalan posiciones consulares por defender a Petro. No sea víctima que no le va”.

En Miami? — Arturo Andrés Iturralde (@PachoChazosYo) January 21, 2024

Margarita yo te admiro tanto, pero te nos pierdes cada vez más en tu deseo de que Petro sea. Los huevos bajaron porque hay sobreoferta y no por virtud presidencial. — maru (@marucdg) January 21, 2024

Los huevos estaban baratos ANTES q llegara Petro, subieron en su "gobierno" y ahora q bajaron porq a las gallinas les dió por hacer más huevos, entonces Petro es el héroe y, señora le informo q la gente pobre TAMBIEN tiene vivienda propia y a ellos también les sube el predial. — Nidia PJ (@nidiapimi) January 21, 2024

