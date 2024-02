Gabriel Tafur, quien fue ex Señorita Colombia 2018- 2019, contó a través de su cuenta de Instagram lo difícil que ha sido para ella estudiar un MBA (Master en Administración de Negocios) en la Universidad de Standford de Estados Unidos.

La expresentadora del ‘El desafío’ de Caracol Televisión relató lo siguiente:

“Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras“, contó entre risas la caleña-

Más tarde, la abogada egresada de la Universidad de los Andes, dijo: “Ayer me quedé a las 2:00 a.m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9:00 a.m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado'”.

Tafur de 28 años no se explica por qué empezó a tener esta manía en sus labios. “Se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”.

¿Cuántos idiomas habla Gabriela Tafur?

La exreina de belleza domina con perfección tres idiomas: inglés, portugués y español. Así lo dio a conocer la página oficial del Concurso Nacional de Belleza.

¿Cómo se llama el novio de Gabriela Tafur? La abogada y finalista de Miss Universo 2019 está comprometida con Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos. La pedida de mano se llevó a cabo en Napa Valley, en el estado de California, en Estados Unidos, (ver mapa) después de un noviazgo de tres años.

