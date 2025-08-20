La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue sumando capítulos en los medios argentinos. Lo que comenzó como un rumor de infidelidad rápidamente se transformó en un escándalo mediático que tiene a la pareja en el centro de la atención pública.

Ahora, la periodista y panelista Yanina Latorre agregó un condimento explosivo: aseguró que, de acuerdo con lo que le dijo una persona, todo lo que se cuenta sería un montaje y que el verdadero infiel fue él.

Incluso, esa fuente le mencionó que la exposición a la que se sometió la reconocida pareja responde a una estrategia para promocionar una obra de teatro que no ha tenido el éxito esperado en ventas.

En el programa LAM, transmitido por América TV, Latorre opinó sin filtros sobre el caso. Allí lanzó una frase que reavivó la polémica:

“Todo viene del núcleo de ellos. Del lado de él se dice que es él y del lado de ella se dice que fue ella”, indicó Latorre.

Con esta declaración, la periodista dejó entrever que tanto Accardi como Vázquez estarían jugando con los rumores para protegerse mutuamente y, al mismo tiempo, mover la atención mediática hacia un terreno que les permita capitalizar la situación.

Aunque públicamente la señalada como infiel fue Gimena Accardi, Yanina Latorre fue categórica al decir que en realidad el engaño habría venido por parte de Nicolás Vázquez. Según ella, el relato mediático que circula no corresponde con lo que realmente sucedió y se estaría utilizando para generar ruido.

“Es un secreto a voces”, dijo Latorre, al sugerir que en los pasillos del espectáculo todos saben que la crisis venía de antes y que la versión oficial no es más que una cortina de humo.

¿Qué dijo Gimena Accardi?

En medio de las especulaciones, Gimena Accardi decidió romper el silencio y lo hizo en el pódcast ‘Sería increíble’, de Olga. Allí reconoció que tuvo un error, pero al mismo tiempo buscó matizar lo que se dice en los medios:

“Me mandé una cag… malísima”, admitió. “La mitad de las cosas es cierta y la otra mitad no”, agregó, intentando poner un freno a los rumores.

Aclaró que no existió un romance paralelo, sino lo que calificó como “un desliz absoluto”.

Accardi también se mostró angustiada y reveló que no ha podido dormir bien en medio del acoso mediático. Además, pidió que no involucren a personas ajenas en el escándalo, ya que algunos portales señalaron a un supuesto tercero que sería un actor casado de su entorno laboral, algo que ella desmintió con fuerza.

Por el lado de Nicolás Vázquez, la versión que circula es que él habría descubierto la infidelidad después de meses de sospechas. A pesar de esto, Vázquez se ha mantenido más reservado en sus declaraciones públicas. No negó la crisis, pero tampoco ha querido alimentar la polémica, lo que ha llevado a que las especulaciones crezcan todavía más.

En Argentina no sería la primera vez que se especula con esta posibilidad. En el mundo del espectáculo se han visto casos donde las rupturas, reconciliaciones y escándalos se convirtieron en combustible para la promoción de proyectos artísticos. Sin embargo, tanto Accardi como Vázquez han insistido en que su relación fue real, que atravesaron una crisis dolorosa y que no hay un plan publicitario detrás.

