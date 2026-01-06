El cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez concedió una entrevista para CNN en español en la que se refirió a la situación política de Venezuela y la caída de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, el artista habló con tono emotivo sobre el panorama que atraviesa su país y expresó sentimientos de esperanza frente a los cambios recientes. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje dirigido a los venezolanos dentro y fuera del país, especialmente a quienes han vivido los efectos de la crisis política y social de los últimos años.

‘El Puma’, una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana, aprovechó el espacio televisivo para recordar sus raíces y manifestar su deseo de ver una Venezuela distinta, con condiciones que permitan el reencuentro con su público.

“Cada venezolano es millonario y qué hicieron con eso, dárselo a Cuba, a otros países, robárselo. Tantos años de dictadura, basta ya. Que vengan los americanos. Gracias a Donald Trump y a los soldados americanos por librarlos de un cáncer”, indicó el intérprete.

Donald Trump anunció acuerdo sobre el petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo mediante el cual Venezuela enviará parte de su producción petrolera al mercado estadounidense. El anuncio se dio en medio de un escenario político y económico complejo para el país suramericano y fue presentado por el mandatario como una decisión estratégica en materia energética.

De acuerdo con lo expuesto por Trump, el pacto contempla el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano hacia Estados Unidos. El crudo, que permanecía almacenado por las restricciones comerciales vigentes, será vendido a precio de mercado, con el objetivo de reforzar el suministro energético estadounidense y aprovechar reservas que no estaban siendo exportadas.

El mandatario señaló que el acuerdo ya cuenta con instrucciones directas a las autoridades energéticas para su ejecución y que el traslado del petróleo se hará por vía marítima hasta puertos estadounidenses. Aunque no se detalló un cronograma exacto, Trump sostuvo que el proceso avanzará de forma progresiva en los próximos meses.

El anuncio despertó reacciones divididas. Mientras algunos sectores valoran el impacto positivo que tendría el ingreso adicional de crudo en el mercado energético de Estados Unidos, otros advierten sobre las implicaciones políticas y económicas que este acuerdo podría tener para Venezuela, especialmente en lo relacionado con el manejo de sus recursos estratégicos y su soberanía energética.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.