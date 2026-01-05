El actor, muy recordado en Colombia por su participación en novelas como ‘Abigail’, ‘María Isabel’ y ‘Rosalinda’, salió en defensa de Nicolás Maduro y lamentó su captura. Según dice, no duda en que el dictador volverá pronto a Venezuela.

“Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violente el espacio de un país, con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”, afirmó el actor en una entrevista con Chilevisión.

Según dice, lo que pasó significa que ahora hay que permitirle todo a los “Esclavos Unidos de América” y que entren como lo hicieron, hace años, en Chile y en otras partes del mundo.

“Yo estoy a favor de la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos y nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”, afirmó Fernando Carrillo.

Actor defiende a Nicolás Maduro y a su esposa, luego de captura

Frente a la captura del dictador, Carrillo dijo que, en medio de lo malo, se siente tranquilo porque Maduro está junto a su esposa y juntos están enfrentando lo que calificó de “una tragedia”.

“Volverán. Ustedes vieron las múltiples marchas alrededor del mundo ayer, ¿cuándo en la historia de Esclavos Unidos de América se hizo una extracción o cambio de régimen, y el mundo se levantó a favor de Bin Laden o Sadam Husein?”, reclamó.

No es la primera vez que Fernando Carrillo sale en defensa de Maduro y del régimen de Venezuela. Incluso, en 2024 se vio obligado a cerrar sus redes sociales por ataques y comentarios en contra de la oposición por defender y pasar por alto los actos de barbarie del gobierno del país vecino.

Esta es la entrevista que Carrillo concedió a Chilevisión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

