En diciembre pasado, y diálogo con este medio, Ocampo predijo que Maduro sí saldría del poder en el país vecino en 2026 y que se dará un nuevo gobierno que liderarán Edmundo González y María Corina Machado.

“Vamos a hablar de Maduro, ya por fin se derroca el tema de la política. En este momento hay como mucho susto, mucha expectativa, que el presidente Trump quiere empezar a intervenir dentro del tema de Venezuela y sí, hay un tema de salida del poder de Maduro”, dijo el parasicólogo a Pulzo, a mediados de diciembre pasado.

Edwin Ocampo también alertó que, si Maduro seguía en el poder, esto generaría riesgos. “Entonces vemos un tema político derrocado y Venezuela va a estar en otra situación política”, afirmó.

Además, sobre el futuro político de ese país, Ocampo aseguró que lo que viene es que la oposición ahora podrá tomar el poder.

“El tema de Trump sí va a servir muchísimo para que se solucione y tomen una decisión concreta de salir Maduro del poder y entrar el otro presidente, Edmundo González, con María Corina Machado. Ambos al mando.

Este es el video con la entrevista de Pulzo en la que Ocampo da por hecho la caída de Maduro del poder:

