Luego de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, mucho se ha hablado acerca del resto de las cabezas que aún permanecen en ese país, como el caso del Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

De hecho, en el caso de la vicepresidenta asignada por Nicolás Maduro, se alcanzó a creer que se había volado a Rusia antes del ataque de Estados Unidos, pero esa información fue desmentida unas horas después.

Es más, sobre las 2:00 de la tarde Rodríguez apareció liderando un consejo de seguridad desde Caracas para determinar las acciones a seguir, luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El vuelo venezolano con su fuego sagrado de la patria se ha encendido y está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo, del presidente y de la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro”, comenzó diciendo Rodríguez.

🇻🇪 | AHORA: Delcy Rodríguez: “Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa”. pic.twitter.com/xQo7cRwNCe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026

Y agregó: “Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan su hidrocarburo y de lo que significan sus recursos energético”.

Además, retomó las palabras de Maduro de hace unos días, asegurando que pese a esta captura, Venezuela igual está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero siempre y cuando haya respeto y esté dentro del “marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

Lo cierto es que en dicho consejo de seguridad, en el que se refuerza la idea de la conmoción exterior, se espera llegar a acuerdos que permitan dialogar de la mejor manera con Estados Unidos, justo después de que Donald Trump confirmara que ahora el país sudamericano estaba en sus manos, al menos hasta que se alcanzara una transición segura y sólida hacia la democracia.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.