Junto a Nicolás Maduro fue capturada Cilia Flores, la esposa del dictador y líder del régimen venezolano. Ambos estaban descansando cuando llegó la inteligencia militar de Estados Unidos a su territorio y, según el presidente Donald Trump, intentaron escapar huyendo a una especie de bunker blindado de acero, al que no pudieron llegar.

Según ha dicho Estados Unidos, Cilia Flores no puso oposición en el momento de su captura y aunque no han revelado una fotografía de ella ya con las esposas, sí aseguraron que fue llevada al mismo lugar en el que está el dictador venezolano.

Ahora, Cilia Flores deberá asumir sus actos frente a la justicia de Estados Unidos, aunque no han dado a conocer cuáles son los cargos que le imputarán.

Pero Cilia Flores es mucho más que la esposa de Nicolás Maduro. Para analistas políticos, opositores y observadores internacionales, se trata de una de las figuras más influyentes del chavismo, con un peso real en las decisiones del poder venezolano. Abogada de formación y militante histórica del movimiento bolivariano, Flores ha construido una carrera política propia que la ubica como un pilar del régimen que gobierna Venezuela desde hace más de dos décadas.

Su cercanía con el poder no es circunstancial ni reciente. Antes de convertirse en primera dama, Cilia Flores ya ocupaba cargos estratégicos dentro del Estado y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que le permitió consolidar una red de influencia que hoy sigue vigente.

¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro?

Cilia Adela Flores nació el 15 de junio de 1956 y es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Su ascenso político se dio de la mano del chavismo, movimiento al que se vinculó desde sus primeras etapas.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue su elección como presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, un cargo clave en el entramado institucional venezolano. Desde esa posición, Flores fue una aliada directa del entonces presidente Hugo Chávez y jugó un papel determinante en la aprobación de leyes estratégicas para el proyecto bolivariano.

Tras la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia en 2013, la influencia de Cilia Flores no disminuyó; por el contrario, se fortaleció. Aunque dejó cargos legislativos visibles, pasó a ejercer un rol más discreto, pero decisivo, dentro del Ejecutivo.

Dentro del oficialismo, Cilia Flores es conocida como la “primera combatiente”, un término que refleja su participación activa en la defensa política del régimen. A diferencia de primeras damas tradicionales, su figura no se limita a labores protocolarias o sociales.

Flores acompaña frecuentemente a Nicolás Maduro en viajes internacionales, cumbres diplomáticas y actos de alto nivel, y su presencia es interpretada como una señal de respaldo político interno. En círculos opositores, incluso, se le atribuye influencia directa en nombramientos, decisiones estratégicas y manejo de crisis dentro del Gobierno.

¿Ha cometido delitos la esposa de Nicolás Maduro?

El nombre de Cilia Flores ha estado rodeado de controversia durante años. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2015, cuando dos de sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Haití y posteriormente condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Aunque Cilia Flores no fue procesada judicialmente por ese caso, el episodio golpeó duramente la imagen internacional del régimen venezolano y reforzó las acusaciones de vínculos entre el poder político y economías ilegales. Desde entonces, su entorno familiar ha sido objeto de escrutinio constante por parte de medios y gobiernos extranjeros.

Estados Unidos y otros países han señalado reiteradamente a altos funcionarios del chavismo por presunta corrupción y narcotráfico, y aunque Flores no ha sido formalmente acusada en tribunales internacionales, su nombre aparece con frecuencia en informes críticos sobre el régimen.

Quiénes son los hijos de Cilia Flores

Cilia Flores es madre de Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Nicolás Maduro. Dos de ellos —Walter y Yoswal— han sido objeto de señalamientos por lujos excesivos, presunta corrupción y posibles vínculos con redes ilegales, según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición.

Estos episodios han alimentado la percepción de que la familia presidencial vive desconectada de la crisis económica que golpea a millones de venezolanos, marcada por pobreza, migración masiva y deterioro de los servicios básicos.

Cuál era la labor de Cilia Flores en el régimen venezolano

Para muchos analistas, Cilia Flores es una pieza fundamental en la estabilidad política de Nicolás Maduro. Su experiencia, lealtad y conocimiento del aparato estatal la convierten en una figura estratégica dentro del chavismo, especialmente en momentos de presión internacional, sanciones económicas y cuestionamientos internos.

Mientras Maduro concentra el poder formal como jefe de Estado, Flores actúa como una operadora política, con capacidad de interlocución dentro del partido, las Fuerzas Armadas y el círculo más cerrado del poder.

A diferencia de su esposo, Cilia Flores suele mantener un perfil público más reservado. Rara vez concede entrevistas extensas y evita declaraciones directas en momentos de crisis, una estrategia que contrasta con la confrontación verbal permanente de Nicolás Maduro.

Ese silencio, sin embargo, no debe confundirse con ausencia de poder. Para aliados y detractores, Cilia Flores sigue siendo una de las mujeres más influyentes —y temidas— del chavismo, una figura clave para entender cómo funciona el régimen venezolano más allá de los discursos oficiales.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.